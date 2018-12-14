Мінекономрозвитку запропонувало перейти на формульні закупівлі газу на тендерах

Міністерство запропонувало підхід, який забезпечить об'єктивне визначення для коригування ціни - укладення додаткових угод.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило рекомендації щодо зміни ціни на газ у державних закупівлях після укладення договору з переможцем тендера.

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Про це повідомила прес-служба міністерства з посиланням на першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова.

"Публічні закупівлі природного газу в умовах значного коливання цін викликають багато запитань та звернень від замовників та учасників ринку. Традиційний механізм зміни договірної ціни в додаткових угодах досить часто призводить до цінового демпінгу безпосередньо при поданні заявки на тендері та непрозорих змін ціни на подальші поставки природного газу ", - цитує прес-служба Нефьодова.

За словами заступника міністра, для вирішення проблеми міністерство запропонувало підхід, який забезпечить об'єктивне визначення для коригування ціни - укладення додаткових угод. При цьому визначення нової ціни може бути врегульовано за допомогою формули, яка буде враховувати коливання курсу гривні щодо валюти і ціни на європейських хабах.

Зокрема, Мінекономрозвитку рекомендує замовникам при здійсненні закупівлі природного газу вказувати порядок зміни істотних умов в проекті договору і договорі про закупівлю з використанням механізму ціноутворення на природний газ у вигляді запропонованої формули.

При визначенні ціни на газ орієнтиром для закупівельників можуть служити біржові ціни на міжнародних хабах, на яких закуповується газ, що поставляється на український ринок, на ціну якого також орієнтуються постачальники при продажу газу внутрішнього видобутку споживачам.

"Очікується, що завдяки використанню порядку зміни ціни замовник отримає проведення аукціону із реальною ціною на газ та прозору зміну цін за умов волатильності ринку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 грудня знизила мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 17% порівняно з листопадом - до 11,153 тис. грн з 13,439 тис. грн за тисячу кубометрів.