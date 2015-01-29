Shell через падіння цін скоротить інвестиції в нафтовидобуток на $15 млрд
14:50, 29 січня 2015Енергетика
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Ціни на нафту утримуються на мінімумах 6 років через рекордні запаси у США
Shell виплатить більше $80 млн за розлив нафти в Нігерії / ru.wikipedia.org
Нафтогазова компанія Royal Dutch Shell планує скоротити до 2017 року інвестиції у видобуток нафти на $15 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на ВВС.
Причиною такого скорочення є падіння світових цін на нафту.
За словами головного виконавчого директора компанії Бена Ван Беердена, компанія прийняла таке рішення з метою зниження залежності від падіння цін на нафту. «Ми дотримуємося обережного підходу», - заявив він.
Раніше стало відомо, що Shell виплатить більше $80 млн за розлив нафти в Нігерії.
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Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту утримуються на мінімумах 6 років через рекордні запаси у США.
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