Shell через падіння цін скоротить інвестиції в нафтовидобуток на $15 млрд

Нафтогазова компанія Royal Dutch Shell планує скоротити до 2017 року інвестиції у видобуток нафти на $15 млрд, передає «Газета.Ru» з посиланням на ВВС.

Причиною такого скорочення є падіння світових цін на нафту.

За словами головного виконавчого директора компанії Бена Ван Беердена, компанія прийняла таке рішення з метою зниження залежності від падіння цін на нафту. «Ми дотримуємося обережного підходу», - заявив він.

Раніше стало відомо, що Shell виплатить більше $80 млн за розлив нафти в Нігерії.

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Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту утримуються на мінімумах 6 років через рекордні запаси у США.