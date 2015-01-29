Завтра до Києва прибудуть міжнародні експерти для моніторингу транзиту газу в ЄС

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин на зустрічі з головами дипломатичних представництв Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, ФРН та Європейського Союзу, повідомляється на урядовому порталі.

Демчишин зазначив, що українська сторона у повному обсязі виконує взяті на себе зобов'язання перед міжнародними партнерами з безперебійного транзиту російського газу.

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Крім того, він озвучив учасникам зустрічі пропозицію про перенесення точок передачі природного газу із західних кордонів Україна-Європа на кордон України з Росією. Таким чином можна буде уникнути будь-яких маніпуляцій з боку Росії, а європейські газові компанії зможуть укладати угоди про транзит безпосередньо з українською стороною.

«Європа зможе сама вибирати транзитну територію, буде конкуренція маршрутів», - зазначив міністр.

Він запевнив учасників зустрічі, що українською стороною також у повному обсязі забезпечується надійний і безперебійний транзит нафти через систему нафтопроводів «Дружба» у напрямку Угорщини, Словаччини і Чехії, і наголосив на важливості використання потужностей нафтопроводу «Одеса-Броди» і «Дружба» для постачання на європейський ринок різних сортів нафти.

Щодо переговорів із Росією про «літній пакет» щодо газу Демчишин сказав, що загальносвітові тенденції на енергетичних ринках, сезонність і підтримка з боку Євросоюзу однозначно будуть сприяти посиленню переговорних позицій України в питанні визначення нової ціни на російський газ.

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку Єврокомісії, плани Москви побудувати "Турецький потік" в обхід України не спрацюють.

Також повідомлялося, що транзит російського газу через територію України до країн Європи у січні-листопаді 2014 року скоротився на 25%, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, до 58 млрд куб. м.

Обсяг газу, який транспортувався через Україну у європейські країни, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно із 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

У 2012 році транзит російського газу через територію України становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника 2011 року.

Згідно з контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася у Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу із російським «Газпромом», а також компенсації за недостатні обсяги прокачування через Україну.