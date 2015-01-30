Міністр фінансів РФ: від падіння цін на нафту країна втратила $150 млрд

Росія втратила у 2014 році 200 млрд доларів через падіння цін на нафту і санкції, передає агентство Bloomberg заяву телеканалу CNBC міністра фінансів Антона Силуанова.

Міністр зазначив, що 40-50 млрд доларів з 200 млрд країна втратила через санкції.

Як пише Прайм, з початку літа 2014 року нафтові котирування знизилися більш ніж у два рази. Аналітики пов'язують різке зниження вартості "чорного золота" з надлишком сировини на ринку. Рішення країн ОПЕК від 27 листопада зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 млн барелів на день посилило обвал цін.

Уряд РФ цього тижня оприлюднив антикризовий план, який спрямований на забезпечення сталого розвитку економіки та соціальної стабільності у період найбільш сильного впливу несприятливої зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної кон'юнктури.