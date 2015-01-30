Ціни на нафту знижуються

Ціни на нафту Brent знижуються, і аналітики не очікують відновлення зростання, враховуючи високий обсяг видобутку та скорочення операційних витрат виробниками, передає Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,03 до $49,10 за барель, а ф'ючерси на WTI подорожчали на $0,13 до $44,66.

Підтримку ринку надали нові вимоги до комерційних запасів нафти в Китаї, які повинні стимулювати імпорт в найближчому майбутньому. Влада Китаю зажадала від нафтопереробників тримати 15-денні запаси нафти. Хоча ці нормативи набуватимуть чинності поступово протягом одного-трьох років, багато НПЗ скористаються низькими цінами для створення запасів, говорять трейдери.

В іншому попит на нафту залишиться слабким, в той час як виробники намагаються пристосуватися до низьких цін, прогнозують аналітики.

"Добровільне зниження поставок на ринки сировини здається все менш імовірним. Падіння валютних курсів та собівартості енергоносіїв дозволить багатьом виробникам енергоносіїв та іншої сировини пережити спад споживання", - йдеться у звіті ANZ.

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З початку року коливання цін на Brent стали менш вираженими: індекс волатильності для контрактів з поставкою у наступному місяці знизився до мінімальної з 2009 року позначки трохи вище 53 пунктів з 65 пунктів на початку року.