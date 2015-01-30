Мінекономіки РФ знизило прогноз цін на нафту цього року з $80 до $50

Уточнений макропрогноз розвитку економіки РФ на 2015 рік розрахований з ціни нафти $50 за барель.

Про це повідомив журналістам голова Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв, передає ТАСС.

За його словами, міністерство підготувало уточнений прогноз макроекономічного розвитку на 2015 рік, а також менш детальні сценарні розрахунки на 2016-2017 роки.

Улюкаєв додав, що прогноз ціни нафти до $50 за барель може здатися надмірно консервативними; якщо взяти консенсус-прогнози аналітиків та інвестбанків, то вони приблизно на $10 вищі. "І так, приблизно, "десять плюс зберігається на 2016-2017 роки, де у нас поки тільки сценарні розрахунки".

Попередній прогноз передбачав середньорічну ціну на нафту в розмірі $80 і зниження ВВП на 0,8%, а при $60 за барель Улюкаєв раніше очікував падіння економіки РФ на три відсотки.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками міністра фінансів РФ, країна втратила в 2014 році 150 млрд доларів через падіння цін на нафту.

З початку літа 2014 року нафтові котирування знизилися більш ніж у два рази. Аналітики пов'язують різке зниження вартості "чорного золота" з надлишком сировини на ринку.

Рішення країн ОПЕК від 27 листопада зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 млн барелів на день посилило обвал цін.

Уряд РФ цього тижня оприлюднив антикризовий план.