Ірак прийняв новий варіант бюджету через падіння цін на нафту

Парламент Іраку схвалив новий варіант бюджету на 2015 рік, виходячи з ціни на нафту в 56 доларів за барель проти раніше очікуваних 70 доларів за барель, пише Прайм з посиланням на Рейтер.

Бюджет, схвалений обсягом 119 трильйонів динар (105 мільярдів доларів), також закріплює фінансову домовленість між Багдадом і Курдистаном, згідно з якою курди будуть експортувати 300 тисяч барелів нафти в день з Кіркука і 250 тисяч барелів на добу зі своїх власних родовищ в обмін на 17-процентну частку в бюджеті.

Читайте такожМінекономіки РФ знизило прогноз цін на нафту цього року з $80 до $50

У середині листопада Багдад і Ербіль досягли угоди з продажу курдської нафти. Іракський Курдистан направляє в центральну казну доходи від продажу близько 150 тисяч барелів нафти в день, що складає приблизно половину від загальних обсягів виробництва. У відповідь на це Багдад розморозив частина рахунків автономії на 500 мільйонів доларів.

Противники такого рішення оцінили розмір частки Курдистану несправедливим. "У цієї угоди немає правового оформлення або конституційного регулювання. Схоже, що деякі політичні блоки... пограбували іракський народ", - сказав член парламенту країни Кадхим аль-Саїді.

У середині січня міністр нафти Іраку Аділь Абд аль-Махді заявив, що після угоди з Курдистаном видобуток нафти в країні досягне чотирьох мільйонів барелів на день. Раніше міністр природних ресурсів регіонального уряду Курдистану Ашти Хаврусь повідомив, що в 2015 році трубопровідний експорт іракської і курдської нафти до Туреччини може досягти 800 тисяч барелів на день. У Туреччину нафта з курдської автономії Іраку надходить через трубопровід і завантажується на танкери в порту Джейхан на Середземному морі.

Читайте такожShell побудує нафтохімічний завод в Іраку вартістю $11 млрд

У даний час Ірак, який займає п'яте місце в світі за величиною запасів нафти, відновлює свою енергетику після десятиліть воєн і економічних санкцій. Країна експортувала 2,94 мільйона барелів на день у грудні, що є максимумом з 1980 року.