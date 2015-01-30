Україна збільшила імпорт газу з ЄС до рекордних обсягів

Україна 29 січня імпортувала з країн Євросоюзу 44,647 млн куб. м газу, досягнувши чергового рекорду після збільшення 25 січня добових поставок «блакитного палива» зі Словаччини.

Про це свідчать дані операторів газотранспортних систем Угорщини та Словаччини.

За даними словацької Eustream, добовий імпорт газу в Україну 29 січня становив 41,411 млн кубометрів.

Читайте такожКоболєв: повне витіснення «Газпрому» з українського ринку - «питання часу»За даними угорської FGSZ, добовий імпорт газу в Україну 29 січня становив 3,236 млн куб. м за технічної можливості в 16 млн куб. м.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 25 січня збільшила імпорт природного газу з Євросоюзу на 30% - до 42,7 млн куб. м на добу.

У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, з ЄС - збільшився вдвічі, до 5,1 млрд кубометрів.