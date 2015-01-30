Barclays прогнозує падіння цін на нафту в другому кварталі до $40

Barclays Capital знизив прогноз середньої вартості нафти в 2015 році з $72 до $44 за барель, повідомляється в огляді інвестбанку, пишуть «Ведомости».

Більш того, тепер аналітики Barclays Capital очікують, що в II кварталі поточного року нафтові котирування можуть впасти до $40 за барель.

Відновлення цін на нафту експерти очікують не раніше 2016 року, коли, як вони вважають, в середньому по року нафта буде коштувати близько $60 за барель.

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Березневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до середини дня подорожчали на $0,51 (1,04%) - до $49,64 за барель, повідомляє Bloomberg.

Ціна ф'ючерса на нафту BRENT на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на $0,55 (1,24%) - до $45,08 за барель.

З початку січня Brent подешевшала на 13%, WTI - на 15%.