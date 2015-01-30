Компанії друзів Путіна претендують на будівництво газопроводу до Китаю

«Стройтрансгаз» російського бізнесмена Геннадія Тимченка і «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга пройшли передкваліфікацію й увійшли до списку 15 потенційних учасників тендеру на будівництво газопроводу «Сила Сибіру», повідомляє РБК.

Як зазначено в матеріалах «Газпрому», потенційними учасниками тендеру стали також компанії «СТГ-АвтоТранс», «АПС-Захід», «Аргус Подводстрой», «ЕВРАКОР», «АПС-Север», «Аргус Спец Монтаж», «Аргус Сварок Монтаж», «АПС-Восток», «Спецгазавтотранс», «Иркутскнефтегазстрой», «Предприятие буровых работ», «Сибмост» і «СпецМонтажПроект».

Газопроводом «Сила Сибіру», протяжність якого має становити майже 4 тис. км, планується транспортування газу до 2020 року з Якутії й Іркутської області до інших російських регіонів і Китаю.

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