Критика української атомної енергетики покликана порушити плани щодо диверсифікації поставок ядерного палива - Держатомрегулювання

Безпідставна критика роботи української атомної енергетики, яка звучить під час мітингів активістів та у різних публікаціях вітчизняних і зарубіжних ЗМІ, покликана порушити плани щодо диверсифікації поставок ядерного палива до країни, вважає голова Державної інспекції з ядерного регулювання України Сергій Божко.

У п'ятницю, 30 січня, о 12.00 близько сотні мітингувальників зібралися під будівлею Кабінету міністрів України, вимагаючи припинити закупівлі ядерного палива в Україну, після чого зупинити всі атомні станції. Також лунали твердження, нібито на українських АЕС постійно відбуваються аварії, а уряд це приховує від населення. Причому частина мітингувальників намагалася прорватися через контрольний пункт у будівлю Кабміну.

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Голова Держатомрегулювання прокоментував УНІАН ситуацію, назвавши її частиною інформаційної війни проти України.

«Я вважаю, що це не дискредитація «Енергоатому» (оператор усіх діючих АЕС в країні - УНІАН), а дискредитація політики України в галузі диверсифікації поставок ядерного палива.... На жаль, розв'язана інформаційна війна проти України, і ці випадки - одні з її аспектів», - сказав Божко.

За його словами, у ЗМІ часто з'являється інформація про небезпеку використання на вітчизняних АЕС ядерного палива американсько-японської компанії Westinghouse разом із російським паливом компанії ТВЕЛ, однак, наголосив Божко, використання палива декількох виробників є загальносвітовою практикою.

Голова Держатомрегулювання припустив, що такі інформаційні кампанії можуть організовувати російські виробники ядерного палива, щоб не допустити зменшення поставок їхнього палива на українські АЕС, тоді як «Енергоатом» активно розвиває співпрацю з Westinghouse.

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«Якщо ми переходимо на паливо Westinghouse, то дохід, який втрачає Росія, величезний», - зазначив Божко.

Причому він навів приклад неправдивої інформації, коли у грудні минулого року на Запорізькій АЕС сталася технічна проблема, не пов'язана з роботою енергоблоків.

За словами Божко, інформагентство Lifenews підробило український документ, у якому вказується радіаційний фон на Запорізькій АЕС, показавши перевищення норми в 16-18 разів, тоді як насправді цей показник був в районі 12-15 микрорентген на годину за норми 120 мкР/год.

«Служба надзвичайних ситуацій відреагувала на це дуже бурхливо, показала довідку, де написано справжнє значення. Ми бачимо, якими методами користуються засоби масової інформації, тому з деякими фейковими ми просто працювати не будемо», - сказав голова Держатомрегулювання.

Він також повідомив, що в минулому році на атомних станціях України було зафіксовано 10 незначних порушень, які за міжнародною шкалою ядерних і радіологічних аварій та інцидентів INES були нижче значення «0», тоді як аварія на Чорнобильській АЕС за цією шкалою прирівнюється до найвищого значення «7».

Божко наголосив, що приховати які-небудь порушення або збої в роботі АЕС неможливо, оскільки все контролюють міжнародні організації, а про стан станцій інформується МАГАТЕ. Причому він додав, що громадськість може самостійно стежити за радіаційним фоном і безпекою роботи української атомної енергетики на сайтах станцій, «Енергоатому» та Держатомрегулювання.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня Держатомрегулювання заявило, що впровадження нової модифікації ядерного палива компанії Westinghouse, яка перебуває у дослідній експлуатації на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС, здійснюється без зауважень.

Причому раніше МЗС Росії виступало із критикою впровадження ядерного палива компанією Westinghouse на українських АЕС, левову частку яких постачає паливом російська компанія «ТВЕЛ». На думку російського МЗС, експлуатація американського ядерного палива на АЕС України, побудованих за російськими технологіями, несе загрозу безпеці та здоров'ю громадян України та європейських країн.

Довідка УНІАН. В Україні діє 4 атомні електростанції із 15 енергоблоками. Функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни, покладені на держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні.