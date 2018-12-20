Газовий зашморг для українців

Всеукраїнську оборудку визнає навіть прем'єр: українці почали отримувати безпідставно завищені рахунки за газ.

«Людям виставляють і підвищені ціни чомусь більше і нараховують якісь ефемерні борги», - каже голова уряду Володимир Гройсман.

Кому вірити, платити чи ні? Як і мільйони українців, цього не знає і Олена із Білої Церкви. «Незрозуміло, що робити», - каже жінка. Днями, зайшовши до свого особистого електронного кабінету на сайті облгазу, вона була шокована побаченим – Олена Надтока отримала повідомлення про борг у 3000 гривень. «У зв'язку з тим, що постанова, що встановлювала нормативи, була скасована, ми вимушені нарахувати вам 2900 гривень», - читає нам жінка на сайті облгазу.

Олена лише кілька місяців тому встановила газовий лічильник. До того отримувала платіжки по так званій “нормі”. Завжди справно платила, а тепер… має доплатити іще!

«Через рішення Верховного Суду», - пояснюють газовики.

З 1 січня 2014 року уряд зменшував норми використання газу. Споживачам з газовою плитою, за наявності централізованого гарячого водопостачання, наприклад, з майже 10 – до 6 кубометрів блакитного палива на людину. В кого централізованого гарячого постачання не було – з 18,3 кубів на людину в місяць до 9. Та з 23,6 до 18 кубів газу на прописану людину в місяць, якщо за відсутності лічильника стояла газова плита та водонагрівач.

Виявляється, облгази пішли до суду, і за кілька років тяганини довели, що норми були зменшені «незаконно», розповідає адвокат. «Під час прийняття цієї постанови була порушена процедура, тому рішення суду є вірним. Іншого рішення не могло бути», - додає адвокат Іван Герасименко.

Якщо коротко, то постанова, якою зменшувалися норми газу для родин без лічильників, не була вчасно оприлюднена для ознайомлення та обговорення, через що і була скасована. «Це вже склалася така практика – порушення процедур в Міненерговугілля», - пояснює начальник департаменту НАК «Нафтогаз» Олексій Хабатюк.

Але чому за необачність чиновників міністерства пана Насалика має платити безробітна жінка, яка кілька місяців тому втратила чоловіка? Годувальник сім’ї Олени помер від онкології, і вона сама тепер виховує двох дітей. І раптовий «борг», що виник з повітря – це просто непідйомна для Олени сума. «Я пенсії на двох дітей отримую – 2 тисячі 300 гривень. Де ці гроші взяти, щоб заплатити?», - питає Олена.

Що ж робити? Щоб розібратися, Олена телефонує на гарячу лінію облгазу.

«Це поки з метою інформування, питання вирішується на найвищому рівні, потім буде зрозуміло», - пояснюють жінці по телефону.

Дивно, але схоже, що й самі газовики, які повідомили людей про багатотисячні борги, ще не знають, хто їм винен – прості люди, чи все ж держава.

Не поспішайте нести гроші

Платити за незрозумілі, придумані облгазами борги – не потрібно, переконує адвокат Іван Герасименко. Принаймні, точно не за останні 4 роки, як нарахували газовики.

«Законодавчі акти не мають зворотної сили, якщо погіршують умови простих громадян. Рішення апеляційного суду було прийнято 9 серпня цього року, тож перерахунок можуть провести лише за цей період, і то, це ще – не факт», - говорить адвокат, керівник юридичної компанії Іван Герасименко.

Тож Олена та її колеги по нещастю, які користувалися газом без лічильників, можуть видихнути з полегшенням. Адже борг у 10 мільярдів (а така загальна сума претензій облгазів до громадян України) платити, цілком імовірно, не доведеться.

Втім, цього ще не знає Євген Григоренко із Вінниччини – у нього з облгазом своя цікава історія.

«Коли прийшла платіжка ось ця, за жовтень – за листопад місяць, ми подивились на показники лічильника, і була трохи різниця. Вийшло десь на відсотків 5 чи 6 % більше грошей вказано в квитанції, аніж фактично показував лічильник», - розповідає Олег Григоренко, який виявив у платіжці додаткові кубометри.

І Олег – не виняток. Кілька відсотків зверху накинули чи не всім домогосподарствам, у яких є лічильники газу. Мова іде про десь 8 мільйонів родин – тобто проблема стосується всієї країни!

«Облгази почали застосовувати коефіцієнт. Для тих, в кого лічильник на дворі і для тих, в кого всередині – він різний, а от звідки цей коефіцієнт – він нізвідки… я не знайшов жодних підґрунть для застосування такого коефіцієнта», - розповідає Олег Григоренко.

Так званий коефіцієнт – це донарахування за те, що через холод газ звужується, тобто лічильник нібито нараховує його менше, ніж є фактично. «Елементарна фізика», - переконують очільники газзбутів з усіх областей. «Така норма взята не із повітря», - розповідає очільник департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України".

«В нас вже багато років є практика застосування цього коефіцієнту для непобутових споживачів, тобто підприємців. Це прописано у відповідній постанові, але там чітко вказано – для “непобутових споживачів”», - стверджує Олексій Хабатюк.

Ймовірність того, що, рано чи пізно, до цієї постанови будуть внесені правки, і коефіцієнт почне застосовуватися до всіх – дуже висока, говорить експерт. Але поки жодних підстав нараховувати ці додаткові платежі немає.

«Всі ці додаткові платежі – вони нічим не обґрунтовані. Потрібно сплачувати лише за фактично спожитий газ», - додає Хабатюк.

Тож, беріть на озброєння: отримавши таку платіжку – біжіть не у касу, а до свого постачальника із письмовим проханням або перерахувати, або обґрунтувати нарахування. Цього облгази зробити фізично не зможуть. І платіжку вам таки перерахують.

«Все чудово, нікому нічого платити не потрібно – подумали ви і вже збираєтесь росзлабитися? Не поспішайте! Є одне але. Виявляється, понад мільйону родин з 2010 по 2016 роки облгази встановили лічильники, в яких здирницький коефіцієнт, який лише зараз так збурив людей… запрограмований із самого початку», - розповідає журналіст Олександр Крижанівський.

Перевірити це дуже просто. Якщо на вашому лічильнику є позначка – «15 градусів» - то ви переплачуєте щомісяця більше 2% від реальних рахунків, якщо така ж позначка, але з «0 градусів», то щомісячна переплата у вас вже аж 7%.

«Розумію, що облгази і газзбути за рахунок фізичних осіб хочуть закрити якісь свої втрати або прорахунки або інше», - вважає Олег Григоренко. І так хочуть, що коефіцієнти понараховували навіть тим, у кого лічильники вже їх рахують автоматично!

«Є звернення від людей про те, що навіть людям і з такими лічильниками теж порахували коефіцієнт, тобто вони двічі його сплатили», - розповідає Олексій Хабатюк.

І це – не випадкова помилка. В облгазах та газзбутах чудово про ці лічильники знають, адже вони ж їх і встановлювали. Безоплатно, в рамках інвестиційних програм. Тож погляньте іще раз сюди, порівняйте зі своїм лічильником і запам’ятайте: апарати із «температурними» позначками, по-суті, незаконно обраховують вас. І вам варто або вимагати від постачальника провести перерахунок, або ж замінити пристрій. Але на що міняти?

Журналісти програми “Гроші” розпочинають безпрецедентний експеримент: вони перевірятимуть найпопулярніші марки лічильників газу, а в новому телесезоні – покажуть, які з пристроїв і наскільки багато накручують – накручують на користь не споживачів…

Олександр Крижанівський, Анастасія Заремба