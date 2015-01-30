Ціни на нафту Brent демонструють найтриваліше зниження в історії

Для ф'ючерсу WTI це стане найгіршим показником від 2009 року, для Brent - за всю історію торгів даним контрактом, тобто від 1988 року, передає Апостроф із посиланням на агентство Bloomberg.

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Березневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,24 (0,49%) - до $49,37 за барель.

Ціна ф'ючерса на нафту BRENT на березень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася на $0,65 (1,46%) - до $45,18 за барель.

Раніше УНІАН повідомляв, що ціна нафти ОПЕК знову впала нижче $44.