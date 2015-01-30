Ціни на нафту Brent демонструють найтриваліше зниження в історії
20:31, 30 січня 2015Енергетика
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Ціни на нафту до вечора 30 січня зростають, але завершують зниженням сьомий місяць поспіль.
REUTERS
Для ф'ючерсу WTI це стане найгіршим показником від 2009 року, для Brent - за всю історію торгів даним контрактом, тобто від 1988 року, передає Апостроф із посиланням на агентство Bloomberg.
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Березневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,24 (0,49%) - до $49,37 за барель.
Ціна ф'ючерса на нафту BRENT на березень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася на $0,65 (1,46%) - до $45,18 за барель.
Раніше УНІАН повідомляв, що ціна нафти ОПЕК знову впала нижче $44.
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