Ціна нафти перевищила $52

Світові ціни на нафту підскочили більш ніж на 6% після повідомлень про падіння кількості бурових установок у США до мінімуму за п'ять років, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Вартість березневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent збільшилася на 6,19% - до 52,37 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 6,37% - до 47,56 долара за барель.

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Раніше в п'ятницю нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes повідомила, що кількість бурових установок для видобутку нафти в США за підсумками поточного тижня скоротилася на 94 - до 1,223 тисячі установок. При цьому нафтовидобувні компанії зупинили діяльність 352 бурових установок за останні вісім тижнів. З урахуванням збільшення кількості установок з видобутку природного газу, загальну кількість бурових установок зменшилася на 90, до 1,543 тисячі - мінімуму з червня 2010 року.

Падіння кількості бурових установок у США підкреслює, наскільки сильно падіння цін знизило прибутку в нафтовидобувному секторі, змушуючи виробників знижувати витрати, а бурових підрядників - звільняти працівників, відзначає агентство Блумберг.

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Світові ціни на нафту показували позитивну динаміку раніше протягом торгів п'ятниці після повідомлень з КНР про те, що держкомісія з розвитку і реформ Китаю (NDRC) зобов'язала нафтопереробні підприємства країни підтримувати запаси нафти в обсязі, достатньому для стійкої роботи протягом 15 діб. Обсяг товарних запасів у країні не повинен зменшуватися нижче позначки в 211 мільйонів барелів.

Востаннє вартість ф'ючерсів на Brent на закритті перевищила позначку в 52 долара за барель 8 січня, досягши значення в 52,03 долара за барель.