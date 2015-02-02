Дешева нафта може призвести до падіння цін на газ і вугілля - Світовий банк

Нинішнє падіння цін на нафту в цілому вигідне глобальній економіці.

Як пише ТАСС, таку думку висловив віце-президент Світового банку Аксель ван Тротсенбург в опублікованому в понеділок інтерв'ю японській газеті "Іоміурі".

"Світ в основному складається з країн-імпортерів нафти, - зазначив він. - Скорочення цін на неї матиме сприятливий ефект, якщо мислити категоріями глобальної економіки". На думку віце-президента Світового банку, кошти, що вивільняються, можна буде спрямувати на інфраструктурні проекти активніше вирішення соціальних проблем.

Читайте такожBarclays прогнозує падіння цін на нафту в другому кварталі до $40Як вважає ван Тротсенбург, зараз може йтися про велику зміну системи цін на всі енергоносії. "Якщо нинішня ситуація триватиме, то здешевлення нафти позначиться також і на цінах на природний газ і вугілля", - зазначив він.