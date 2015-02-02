Демчишин попросив три дні на пояснення щодо імпорту електроенергії з Росії

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин попросив три дні для надання пояснень Комісії зі службового розслідування обставин підписання контрактів на імпорт електричної енергії з Російської Федерації та її постачання до Автономної Республіки Крим.

Про це заявив 31 січня голова комісії, заступник міністра Кабінету міністрів України Роман Греба, повідомляє прес-служба КМУ.

За його словами, термін розслідування продовжено на 3 дні.

"Продовження терміну викликане тим, що міністр Демчишин В.В. під час ознайомлення 31.01.2015 із Актом службового розслідування висловив намір надати детальні пояснення", - зазначив Греба.

Він пояснив, що "незважаючи на те, що під час проведення службового розслідування міністр відмовлявся надавати пояснення, а такі пояснення є важливими для встановлення фактичних обставин справи, прийнято рішення про продовження терміну розслідування на 3 дні".

Голова комісії повідомив, що також будуть повторно витребувані оригінали контрактів і пояснення від посадових осіб «Укрінтеренерго».

Читайте такожУкраїнці в Криму вимагають перекрити постачання електроенергії та продуктів на півострів - ДжемілєвКомісію зі службового розслідування щодо діяльності посадових осіб Міненерговугілля та керівництва державних компаній при підписанні контрактів на імпорт електроенергії з РФ і постачання її до Крим було створено за дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка 21 січня.

Яценюк доручив провести розслідування й установити, хто узгоджував умови контракту, чому в контракті місце розгляду суперечок - «місто-герой» Москва», які умови контракту відповідають інтересам України, а які не відповідають. Про підсумки розслідування комісія має доповісти протягом десяти днів, тобто після 31 січня.