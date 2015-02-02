Україна з початку опалювального сезону спожила понад 7,4 млрд кубометрів газу з підземних сховищ

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПХГ) з 24 по 31 січня скоротилися на 4,1%, або на 398 млн. кубометрів, - до 9,311 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

З початку опалювального сезону Україна використала більш як 7,4 млрд кубометрів газу з підземних сховищ.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня 2014 року почала відбір газу з підземних газосховищ.

Читайте такожУкраїна збільшила імпорт газу з ЄС до рекордних обсягів5 грудня 2014 року «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» 378 млн дол. Попередньої оплати за 1 млрд кубометрів природного газу. З 9 грудня Україна після піврічної перерви відновила імпорт російського газу. 24 грудня «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» другий транш у розмірі 1,65 млрд дол., повністю розрахувавшись за попередніми боргами. 31 грудня "Нафтогаз" здійснив попередню оплату “Газпрому” за січень.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.