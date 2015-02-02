Обвал на ринку нафти продовжився після короткочасного зростання

На 8.42 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $1,37 до $51,62 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,32 до $46,92. У п'ятницю ціни піднялися з шестирічного мінімуму за рахунок зниження бурової активності у США, повідомляє Рейтер.

"Видобуток нафти в сланцевих басейнах неодмінно знизиться, оскільки слабші виробники з підвищеною собівартістю зупиняють роботу. Це дає нам підставу прогнозувати, що ціни цього року піднімуться і Brent буде коштувати в середньому $60 за барель", - йдеться у звіті банку Nomura.

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