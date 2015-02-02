Середня за січень ціна російської нафти Urals впала на 56%

Середня за січень ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, знизилася в поточному році на 56% порівняно з минулим роком і склала 46,58 долара за барель, повідомив РИА Новости експерт Мінфіну РФ Олександр Сакович.

У січні 2014 року середня ціна нафти Urals становила 106,43 долара за барель.

Мінекономрозвитку РФ наприкінці минулого тижня уточнило базовий прогноз на поточний рік, він виходить з того, що спад російської економіки становитиме 3% при ціні на нафту до 50 доларів за барель.

Попередній офіційний прогноз на 2015 рік Мінекономрозвитку вносило в уряд на початку грудня минулого року і розраховувало його виходячи з цін на нафту в 80 доларів за барель. Тоді міністерство очікувало зниження ВВП в 2015 році лише на 0,8%.

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У 2014 році середньорічна ціна нафти Urals встановилася на рівні 97,6 долара за барель, знизившись до показника попереднього року на 9,53%. Економіка РФ минулого року, за оцінкою Мінекономрозвитку, зросла на 0,6%.