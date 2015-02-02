Нафта Brent подорожчала до $55

Вартість північноморської суміші нафти марки Brent перевищила в ході торгів понеділка позначку в 55 доларів за барель, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Станом на середину дня вартість березневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent збільшилася на 2,82% - до 54,53 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зростала на 1,97% - до 49,21 долара за барель.

Вартість нафти Brent раніше в ході торгів понеділка досягала значення 55,4 долара за барель. Ціни на Brent в останній раз перевищували позначку на закритті 2 січня 2015 року, тоді вартість бареля Brent становила 57,26 долара.

Трейдери, опитані виданням Wall Street Journal, заявляють, що через відсутність новин, здатних підтримати таке різке зростання, збільшення вартості нафти є переважно технічним.

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Раніше в ході торгів понеділка світові ціни на нафту показували негативну динаміку в рамках корекції після стрибка більш ніж на 6% в ході торгів п'ятниці.

Зниження цін на нафту сприяло падіння індексу ділової активності в промвиробництві КНР у січні до 49,7 пункту з 49,8 пункту в грудні, а також страйк працівників НПЗ в США, який погіршив ситуацію перенасичення на ринку сирої нафти.