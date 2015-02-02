Україна в січні імпортувала 2 млрд кубів газу

Україна в січні поточного року скоротила імпорт газу на 20% у порівнянні з січнем 2014 року - до 2 млрд кубометрів, йдеться в повідомленні оператора вітчизняної газотранспортної системи - компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, з Європи в січні було імпортовано 1,1 млрд кубометрів газу. Зокрема, зі Словаччини було поставлено 1 млрд кубометрів «блакитного палива», а з Угорщини - 0,1 млрд. При цьому імпорт газу з Росії становив 0,9 млрд кубометрів.

Також повідомляється, що станом на 31 січня добовий імпорт природного газу становить 63,1 млн куб. м. Найбільше «блакитного палива» надходить із Європи - 42,5 млн куб. м, що становить 67% від його загального імпорту в Україну.

В «Укртрансгазі» відзначають, що збільшення обсягів надходження природного газу з Європи стало можливим за рахунок розширення, з 24 січня, потужності словацького газотранспортного коридору.

«Завдяки конструктивній співпраці з нашими європейськими партнерами, всього за п'ять місяців нам вдалося збільшити потужність словацького маршруту майже вдвічі - з 8 до 15 млрд кубометрів на рік. У 2015 році до 60% українських потреб в імпортному газі може бути задоволено поставками з європейського напрямку. Ще рік тому такі обсяги імпорту з Європи були неможливі», - цитує прес-служба голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 25 січня збільшила імпорт природного газу з Євросоюзу на 30% - до 42,7 млн куб. м на добу.

У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації в Україну скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, з ЄС - зріс удвічі, до 5,1 млрд кубометрів.

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Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».