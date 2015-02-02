Яценюк іноземним компаніям: настав час інвестувати в українську ГТС

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Верховну Раду України ретельно пропрацювати урядовий законопроект про ринок газу в Україні і відзначив, що його ухвалення дасть змогу привести енергосектор країни у відповідність з вимогами Третього енергопакета й реформувати систему тарифів. Про це Яценюк заявив під час засідання Ради реформ при президентові України.

«З енергетики уряд розробив законопроект про ринок природного газу, і я звертаюся до парламенту ретельно пропрацювати цей законопроект. Йдеться про повну відповідність усього енергосектору України вимогам Третього енергопакета, - сказав Яценюк. - Ми розділяємо на три компанії НАК «Нафтогаз України», і ми ще раз звертаємося до наших іноземних компаній про те, що настав час інвестувати в українську газотранспортну систему і газові сховища».

Крім того, за словами Яценюка, уряд розраховує до кінця року реформувати систему тарифів у країні і забезпечити соціальні гарантії малозабезпеченим.

«Ми як завжди бажаємо Російській Федерації успіхів у справі будівництва «Південного потоку», «Турецького потоку», і ще у них є потік на Китай, а нам для забезпечення енергопостачань до України і Європи в цьому році треба буде ухвалити закон про ринок газу. І, зокрема, реформувати всю систему тарифів і забезпечити соціальний мінімуми, соціальні стандарти і соціальну допомогу для всіх верств населення, яким це буде потрібно, з державного бюджету».

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Як повідомляв УНІАН, реформа в енергетичному секторі, яка включає вирівнювання тарифів на газ і припинення бюджетного субсидування НАК «Нафтогаз України», є однією з основних реформ, на якій наполягають ключові кредитори країни, включаючи Міжнародний валютний фонд. У 2014 році дефіцит «Нафтогазу» становив 110 млрд грн, які було виділено з бюджету країни. У 2015 році дефіцит НАК закладено на рівні 31,5 млрд грн.

Наприкінці грудня прем'єр Яценюк повідомив, що Кабінет міністрів має намір прискорити перехід тарифів на газ для населення до ринкового рівня, внісши зміни до існуючого графіку збільшення вартості енергоресурсів у 4 рази до 2017 року.

За словами прем'єр-міністра, уряд збереже субсидії на всі енергоресурси для незахищених верств населення, а це - до 20 млн громадян. Джерелом цих субсидій будуть доходи держкомпанії «Нафтогаз» від підвищення тарифів на газ. При цьому сам «Нафтогаз», за планом уряду, слід вивести на беззбитковість уже до 2017 року.