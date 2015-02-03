Ціни на бензин в Україні знову зросли

Споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні станом на 30 січня становили у середньому 17,24 грн, збільшившись на 0,6% за останню декаду місяця. Про це свідчать дані моніторингу цін соціальних товарів Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, середня ціна дизпалива за вказаний період також зросла - на 0,7%, до 16,87 грн.

У регіональному розрізі ціни на бензин марки А-95 найбільше зросли у Донецькій і Луганській областях, де середня вартість літра пального становила 17,91 грн і 17,77 грн, збільшившись на 2,1% в обох областях. Водночас Донецька область є лідером з подорожчання бензину. У Києві 1 літр бензину коштує 17,16 грн, при цьому його середня ціна не змінилася за вказаний період.

Читайте такожВ Україні хочуть скасувати обов'язкову сертифікацію бензинуВартість дизпалива також найбільше зросла у Донецькій і Луганській областях – до 17,25 грн і 17,28 грн за 1 літр, збільшившись на 2,5% і 2,2% відповідно. При цьому лідером з подорожчання дизпалива виявилася Луганська область. У Києві 1 літр дизпалива коштує 16,70 грн, його середня ціна не змінилася за останню декаду січня.

Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні станом на 20 січня 2015 року становили у середньому 17,13 грн, дизпаливо – 16,76 грн.