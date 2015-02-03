Японські фахівці допоможуть перевести українські ТЕС на недефіцитне вугілля

Українські та японські фахівці виконують аудит Трипільської і Бурштинської теплоелектростанцій, який планується завершити у травні поточного року, після чого обговорюватимуться реальні дії з їх модернізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час японсько-українського семінару з питань енергетичної безпеки сказав перший заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрій Зюков.

«Після того, як ми вивчимо разом з японськими інституціями, Японським центром вугільних технологій у травні буде ухвалено рішення з модернізації і кредитування», - сказав він.

За словами Зюкова, тільки за результатами аудиту можна буде обговорювати вартість модернізації Трипільської і Бурштинської ТЕС, терміни, а також умови фінансування.

Читайте такожКабмін ще на місяць продовжив надзвичайні заходи в енергетиціЗюков повідомив, що з японськими фахівцями також розроблятиметься можливість переведення українських ТЕС з дефіцитних антрацитних марок вугілля на газові, яких в країні є надлишок.

Його слова підтвердив парламентський віце-міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Шигекі Іваї, додавши, що японська сторона допомагатиме Україні удосконалювати енергетичну галузь. При цьому він підкреслив, що у разі модернізації українські ТЕС зможуть скоротити споживання природного газу до 10%.