В ОПЕК не виключають, що ціни на нафту впадуть до $30

Ціни на нафту можуть залишитися на низькому рівні до літа через слабкий сезонний попит, навіть незважаючи на те, що деяким компаніям довелося переглянути свої плани з видобутку, повідомили агентству Reuters делегати країн ОПЕК, які прибули до Відня на зустріч з експертами.

Як передає Прайм, представники країн-членів нафтового картелю та експерти цього тижня обговорять довгострокову стратегію ОПЕК. Нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes повідомила, що кількість бурових установок з видобутку нафти в США за останні вісім тижнів скоротилася на 352, до 1,223 тис. Деякі експерти побачили в цьому ознаки того, що стратегія ОПЕК вже починає приносити свої плоди і негативно впливати на видобуток сланцевих вуглеводнів у США.

"Низькі ціни впливають на інвестиції деяких компаній в сланцеву нафту. Це повинно вплинути на поставки в довгостроковій перспективі. Зараз ціни стабілізуються на рівні приблизно в 40-45 доларів (за барель - ред.), проте світова економіка не дуже сильна, а запаси дуже великі", - сказав представник одного з членів ОПЕК.

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Інший учасник зустрічі, що представляє одну з країн Перської затоки, не виключив, що ціни можуть знизитися до 30-35 доларів за барель через слабкий попит, а також напередодні сезонного техобслуговування НПЗ в першому і другому кварталах 2015 року.

"Загальне відчуття таке, що ціни будуть перебувати на нижчому рівні, ніж нам хотілося б, через перевищення пропозиції над попитом ... Є ряд хороших ознак, наприклад, зупинка деяких проектів у США і Канаді. Це означає, що рішення, прийняте на останній зустрічі ОПЕК, було правильним", - сказав співрозмовник Reuters.

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Нафтові котирування з літа минулого року знизилися більш ніж у два рази - з 110 до 50 доларів за барель. Аналітики пов'язують різке зниження вартості "чорного золота" з надлишком сировини на ринку.

Рішення країн ОПЕК від 27 листопада зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день посилило обвал цін, вартість бареля Brent в новому році вже опускалася до 45 доларів.