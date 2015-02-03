В ОПЕК не виключають, що ціни на нафту впадуть до $30
Нафтові котирування з літа минулого року знизилися більш ніж у два рази - з 110 до 50 доларів за барель
Ціни на нафту можуть залишитися на низькому рівні до літа через слабкий сезонний попит, навіть незважаючи на те, що деяким компаніям довелося переглянути свої плани з видобутку, повідомили агентству Reuters делегати країн ОПЕК, які прибули до Відня на зустріч з експертами.
Як передає Прайм, представники країн-членів нафтового картелю та експерти цього тижня обговорять довгострокову стратегію ОПЕК. Нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes повідомила, що кількість бурових установок з видобутку нафти в США за останні вісім тижнів скоротилася на 352, до 1,223 тис. Деякі експерти побачили в цьому ознаки того, що стратегія ОПЕК вже починає приносити свої плоди і негативно впливати на видобуток сланцевих вуглеводнів у США.
"Низькі ціни впливають на інвестиції деяких компаній в сланцеву нафту. Це повинно вплинути на поставки в довгостроковій перспективі. Зараз ціни стабілізуються на рівні приблизно в 40-45 доларів (за барель - ред.), проте світова економіка не дуже сильна, а запаси дуже великі", - сказав представник одного з членів ОПЕК.
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Інший учасник зустрічі, що представляє одну з країн Перської затоки, не виключив, що ціни можуть знизитися до 30-35 доларів за барель через слабкий попит, а також напередодні сезонного техобслуговування НПЗ в першому і другому кварталах 2015 року.
"Загальне відчуття таке, що ціни будуть перебувати на нижчому рівні, ніж нам хотілося б, через перевищення пропозиції над попитом ... Є ряд хороших ознак, наприклад, зупинка деяких проектів у США і Канаді. Це означає, що рішення, прийняте на останній зустрічі ОПЕК, було правильним", - сказав співрозмовник Reuters.
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Нафтові котирування з літа минулого року знизилися більш ніж у два рази - з 110 до 50 доларів за барель. Аналітики пов'язують різке зниження вартості "чорного золота" з надлишком сировини на ринку.
Рішення країн ОПЕК від 27 листопада зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на день посилило обвал цін, вартість бареля Brent в новому році вже опускалася до 45 доларів.