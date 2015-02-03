Російський газ в Європі подешевшав на $44

Середня ціна російського газу в Європі, без урахування країн Балтії та СНД, знизилася в 2014 році на 11,4% - до 341 долара за тисячу кубометрів проти 385 доларів роком раніше, передає Прайм.

При цьому в 2012 році середня ціна реалізації "Газпромом" блакитного палива в регіоні становила 403 долари за тис. кубометрів.

На експортних цінах на російський природний газ насамперед позначилося зниження цін на світовому нафтовому ринку.

Читайте такожУ "Газпромі" визнали, що російський газ може подешевшати через низькі ціни на нафту

Середня вартість поставок російського газу в країни Балтії та СНД за підсумками минулого року становила 272 долари за тис. кубометрів проти 274 доларів роком раніше.