Вартість нафти Brent піднялася вище $57

Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в березні зросла на 4% в порівнянні з рівнем закриття вчорашніх торгів до позначки $57,05 за барель, пише ТАСС.

Зростання нафти підтримує рубль. Курс долара в ході торгів на Московській біржі впав на 2,02 руб., до 66,4 руб., євро подешевшав на 2,42 руб., до 75,03 руб. (станом на 12.30 мск).

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Водночас, світовий нафтовий гігант BP прогнозує нафтові ціни на рівні 50-60 $/бар. протягом найближчих двох-трьох років.

"Я спостерігаю вже четверте за час моєї роботи в галузі серйозне падіння цін на нафту. Ми знаємо що робити. Я думаю, що ми повинні планувати виходячи з цін на нафту в районі 50-60 $/бар. протягом двох-трьох років", - сказав голова компанії Боб Дадлі.