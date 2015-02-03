Shell через обвал цін на нафту закриє одне з найбільших у Британії родовищ

У вівторок компанія Royal Dutch Shell запустить план щодо виведення з експлуатації родовища в Північному морі через падіння цін на нафту, пише «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Як зазначає газета, це родовище з видобутку нафти марки Brent є одним із найбільших для Великобританії. Вартість проекту оцінюється в мільярди доларів.

За даними газети, в найближчі дні Shell почне громадські консультації щодо Brent Delta. Це одна з чотирьох платформ родовища, які дали назву марці Brent. Видання звертає увагу, що Shell хоче уникнути повторення історії з платформою Brent Spar в Атлантичному океані 20-річної давності.

Виведення з експлуатації Brent Delta вимагає піднесення її надводної конструкції вагою 23,5 тис. т на борт судна Pieter Schelte. Як заявляють представники Shell, це може стати найбільшою подібною операцією в морі і зразком для майбутнього демонтажу багатьох великих платформ у Північному морі. Pieter Schelte доставить надводну конструкцію Brent Delta в Тіссайд для переробки.

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В Shell заявили, що демонтаж надводної структури платформи відбудеться, швидше за все, наступного року.

Більше часу в компанії потрібно на те, аби визначитися з планами щодо бетонних опор і резервуарів для зберігання нафти, пише газета. Підводна конструкція важить близько 300 тис. т, і, якщо її залишити на місці, потрібні тисячі років на її руйнування, йдеться в статті. У Greenpeace і WWF вже висловили заклопотаність у зв'язку з другою стадією проекту.

Громадські консультації, присвячені Brent Delta, триватимуть 30 днів.

Раніше повідомлялося, що BP слідом за Shell уріже витрати через падіння цін на нафту.