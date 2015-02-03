«Нафтогаз» заплатив «Газпрому» $107 млн за лютневий газ

Російський газовий гігант "Газпром" отримав від НАК "Нафтогаз України" ще 107,144 млн дол. як передоплату за поставки газу в лютому.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського холдингу.

«Газпром» отримав від «Нафтогазу України» ще 107,144 млн дол. як доплату за поставки газу в лютому. Таким чином, з урахуванням загального обсягу отриманої «Газпромом» передоплати та поставленого в Україну газу, на сьогоднішній день «Нафтогазом України» сплачено близько 715 млн куб. м майбутніх поставок», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2014 року НАК «Нафтогаз України» здійснив передоплату «Газпрому» за майбутні поставки природного газу в січні 2015 року в обсязі 1 млрд кубометрів.

23 січня поточного року в «Газпромі» повідомили про отримання від НАК «Нафтогаз України» 70 млн дол. як доплати за поставки газу в січні.

Україна в січні імпортувала з Росії 0,9 млрд кубометрів газу.

З Європи в січні було імпортовано 1,1 млрд кубометрів газу