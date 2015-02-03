Україна в січні майже на третину скоротила відбір газу з підземних сховищ

Україна у січні поточного року скоротила відбір газу з підземних сховищ на 28% порівняно з січнем 2014 року – до 2,1 млрд куб. м, зазначається у повідомленні держкомпанії «Укртрангсгаз».

Згідно з повідомленням, станом на 1 лютого в українських ПСГ перебувало 9,3 млрд куб. м «блакитного палива», що становить 30% загальної місткості ПСГ.

Також повідомляється, що добовий відбір газу з підземних сховищ на вказану дату становить 58,6 млн куб. м, що удвічі менше, ніж минулого року.

«Запаси газу в українські ПСГ є третіми за обсягами в Європі (після Німеччини та Італії) і значно перевищують запаси газу багатьох країн, які споживають значні об'єми газу, наприклад, Великої Британії і Франції», - відзначають у компанії.

Як повідомляв УНІАН, Україна у січні поточного року скоротила імпорт газу на 20% порівняно з січнем 2014 року - до 2 млрд кубометрів.

З Європи у січні було імпортовано 1,1 млрд кубометрів газу. Зокрема, зі Словаччини було поставлено 1 млрд кубометрів «блакитного палива», а з Угорщини – 0,1 млрд. При цьому імпорт газу з Росії становив 0,9 млрд кубометрів.

З початку опалювального сезону Україна спожила понад 7,4 млрд кубометрів газу з підземних сховищ.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.