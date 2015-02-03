На українських ТЕС зросли запаси вугілля

Згідно з повідомленням, із загального обсягу палива 359 тис. тонн доводиться на антрацитне вугілля, яке в Україні в дефіциті.

Також повідомляється, що станом на 2 лютого в роботі перебували 39 вугільних енергоблоків загальною потужністю 7 147 МВт.

Атомні електростанції працюють на максимальному навантаженні в 11 679 МВт.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Україні спостерігалися віялові відключення електроенергії, які пов'язані з дефіцитом вугілля енергетичних марок на складах ТЕС через військові дії на Донбасі, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна почала імпорт вугілля дефіцитних марок із Росії, Південно-Африканської Республіки та Австралії.

Крім того, країна покриває дефіцит генеруючих потужностей в енергосистемі, здійснюючи імпорт електроенергії з Росії.

Довідка УНІАН. Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, знаходиться в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.