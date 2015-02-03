Єврокомісія взяла паузу в антимонопольному розслідування проти «Газпрому»

Антимонопольне розслідування Європейської комісії щодо російського "Газпрому" , розпочате в 2012 році, на даний момент тимчасово призупинено, повідомила комісар ЄС з питань конкуренції Маргрета Вестагер в коментарі виданню EuObserver, передає «Дзеркало тижня».

Як стверджує Вестагер, процес призупинений на період, поки вона особисто буде вивчати ситуацію на газовому ринку - "інфраструктуру, ціни і як це все працює".

При цьому, як зазначає видання, єврокомісар заперечує, що прогрес у справі застопорився через українського питання.

Вестагер зайняла пост єврокомісара з питань конкуренції 1 листопада 2014 року, разом з новим складом Єврокомісії. Її попередник Хоакін Альмунія в жовтні 2013 року заявив, що Євросоюз готовий висунути "Газпрому" звинувачення в антиконкурентних діях, що може призвести до штрафу в $15 млрд. Однак цього не сталося, а навесні 2014 року, коли почався конфлікт в Україні, багато експертів пов'язали відсутність подальших дій ЄК щодо "Газпрому" саме з цією обставиною.

"Європейська комісія продовжує розслідувати можливі монополістичні практики "Газпрому" в Центральній та Східній Європі. Хоча я не можу коментувати розслідування, хочу підкреслити, що правила конкуренції ЄС застосовуються однаково до всіх компаній, які працюють в Європі, незалежно від країни їхнього походження", - заявляв раніше заступник голови Єврокомісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович.

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Офіційне антимонопольне розслідування щодо "Газпрому" Єврокомісія відкрила 4 вересня 2012 року. ЄК називає три можливих антиконкурентних практики, в яких підозрюють російську компанію: "По-перше, "Газпром", можливо, поділяв газові ринки, перешкоджаючи вільному потоку газу через територію держав-членів. По-друге, "Газпром", можливо, перешкоджав диверсифікації поставок газу. Нарешті, "Газпром" міг встановлювати несправедливі ціни для своїх клієнтів, прив'язуючи ціни на газ до цін нафти".

Нещодавно стало відомо, що "Газпром" відмовився від планів продовжувати "Північний потік". Євросоюз так і не дозволив РФ використовувати на повну потужність газопровід OPAL, а це без цього сенс будувати ще дві нитки "потоку" відсутній.