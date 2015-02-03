РФ і Саудівська Аравія вели таємні переговори щодо зниження видобутку нафти - The New York Times

Як пише The New York Times з посиланням на джерело в адміністрації президента США Барака Обами, під час візиту саудівської делегації до Москви в листопаді 2014 року сторони обговорювали сирійське питання, передає Новое время.

За даними джерела, за минулі кілька місяців обидві країни вели неофіційний діалог. Видання зазначає, що мова йшла про те, що Саудівська Аравія може скоротити видобуток, що може призвести до зростання цін на нафту. "Якщо нафта може послужити для встановлення миру в Сирії, я не бачу причин, чому б Саудівській Аравії не спробувати укласти угоду", - цитує видання слова саудівського дипломата.

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"Будь-яке ослаблення російської підтримки Асада може стати одним з перших ознак того, що недавнє сум'яття на ринку нафти має вплив на глобальне державне управління", - пише газета.

"Пан Путін, проте, часто демонструє, що він волів би взяти економічні труднощі, ніж йти на поводу у зовнішнього тиску, спрямованого на зміну його політики. Санкції, введені США та європейськими країнами не спонукали Москву припинити військове втручання в Україні, і пан Путін залишився непохитним у своїй підтримці пана Асада, якого він бачить оплотом в регіоні, охопленому ісламським екстремізмом", - вважає автор.