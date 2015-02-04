Нафта дешевшає після зростання напередодні

Ціни на нафту знижуються через побоювання за зростання світового попиту і високих запасів.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,08 до $57,83 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,56 до $52,49, пише Рейтер.

За чотири попередні сесії нафта подорожчала на 19%, оскільки інвестори припускали, що ціни досягли нижчої точки. Але слабкі економічні показники Китаю, одного з найбільших споживачів нафти, викликали на ринку нові побоювання за світовий попит.

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"Поштовхом (до зростання), мабуть, став ряд повідомлень про зниження капіталовкладень в галузі і кількості працюючих бурових установок у США. Хоча настрій на ринку, схоже, змінився, волатильність залишиться високою", - написали у звіті аналітики ANZ.

Британська нафтова компанія BP і китайська CNOOC Ltd у вівторок повідомили про додаткове скорочення інвестицій цього року. Китай опублікував звіт, який показав, що зростання невиробничого сектора економіки країни в січні сповільнилося до шестимісячного мінімуму.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 6,1 мільйона барелів, повідомив Американський інститут нафти (API), за прогнозу підвищення на 3,5 мільйона барелів.

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Середа буде четвертим днем страйку на ряді американських НПЗ, чия потужність складає 10 відсотків від загальної потужності нафтопереробки в країні, оскільки Royal Dutch Shell не змогла домовитися з лідерами профспілки про зарплату співробітників підприємств.

Деякі аналітики припускають, що низькі ціни на нафту стимулюють економічне зростання, яке в свою чергу викличе підвищення попиту на сировину, включаючи нафту. На думку PIRA Energy, світовий попит на нафту цього року зросте на 1,5 мільйона барелів, але в найближчі півроку пропозиція буде перевищувати попит.