"Газпром" через дешеву нафту знизив ціну газу для України

Про це повідомив РИА Новости офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

"Контрактна ціна - 329 доларів за тисячу кубів", - сказав Купріянов.

До кінця першого кварталу продовжує діяти знижка для України на 100 доларів за тисячу кубометрів, яку російський уряд надав відповідно з так званим зимовим планом, підписаним у Брюсселі за участю Єврокомісії. У листопаді-грудні ціна становила 378 доларів за тисячу кубометрів.

Згідно з контрактом "Газпрому" і "Нафтогазу", ціна російського газу для України залежить від цін на нафту, які різко впали минулого року. Точна ціна на перший квартал 2015 року раніше публічно не озвучувалася, сторони називали попередні оцінки в 340-360 доларів за тисячу кубів.

Раніше у вівторок "Нафтогаз України" перерахував "Газпрому" 107,144 мільйона доларів як доплату за постачання газу в лютому. Загальний обсяг передплаченого українською стороною газу на сьогоднішній день становить 715 мільйонів кубометрів газу, йдеться в повідомленні російської компанії.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з брюссельським угодами, до кінця 2014 року ціна російського газу для України становила 378 доларів за 1 тис. куб. м, а в першому кварталі цього року - 368 доларів за 1 тис. куб. м.

Україна в січні імпортувала з Росії 0,9 млрд кубометрів газу.