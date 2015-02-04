Яценюк: газ із Європи в літній період коштуватиме $250-300

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми не пішли на підписання фіксованої ціни на газ з Російською Федерацією, це був червень місяць, коли Путін наполягав на підписанні договору про стабільну ціну, яка була вигідна Росії, я відмовився підписувати цю угоду. Нагадаю, ціна становила 480 дол. (за тисячу кубометрів - УНІАН), майже 500, потім вони її спустили до 385 дол., - сказав Яценюк.

"Завдяки тому, що Україна разом з ЄС відстояли свої позиції на рівні трьохсторонньої угоди України, ЄС і Росії про постачання газу, ціна на газ в цьому кварталі - не 500, не 385, а вже 329 дол.", - зазначив він.

Читайте також«Нафтогаз» готовий до нових переговорів із «Газпромом» за участю Єврокомісії

Яценюк також повідомив, що щодо наступних кварталів "я дав доручення Міненерговугілля разом з НАК «Нафтогаз України», ми очікуємо ціну на природний газ у наших європейських партнерів на літній сезон - другий і частина третього кварталу - від 250 до 300 дол. США".

"Це дещо менше 500, які нам пропонувала Росія», - зазначив прем'єр.