Яценюк доручив влітку по максимуму закачати в сховища дешевий газ із Європи

Міністерство палива та енергетики України разом з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» повинні в літній період закачати в підземні газові сховища країни максимально можливий обсяг газу за максимально прийнятною для України ціною, а також скоротити наскільки можливо імпорт газу з Російської Федерації, сказав у ході засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Негайне завдання для Міненерговугілля і НАК «Нафтогаз України» в літній період закачати максимум газу в українські газові сховища за найнижчою ціною, - сказав Яценюк. - Падіння цін на нафту дає нам можливість скористатися позитивною ринковою кон'юнктурою і не переплачувати Росії, як ми не переплачували протягом останнього року. Дотації для Росії закінчені. Ми працюємо на ринкових умовах, і ми виконуємо свої контрактні зобов'язання».

Читайте такожЯценюк: газ із Європи в літній період коштуватиме $250-300

Яценюк наголосив, що газ за ринковою ціною Україна купуватиме насамперед у європейських партнерів. «Нагадаю, раніше ми закуповували 5% газу в Європі і 95% газу в Росії. За підсумками 2014 року 67% ми купуємо в ЄС і тільки 33% у Росії. Я вимагаю поетапного подальшого скорочення частки російського газу в українському енергетичному балансі. Це і вигідніше, і ефективніше. В рамках цього технічне завдання - максимальне збільшення прокачування реверсного газу», - наголосив глава уряду.