Україна і Словаччина 6 лютого у Києві проведуть переговори про збільшення постачань газу з ЄС

Україна і Словаччина проведуть переговори, зокрема з газової тематики, на рівні прем'єр-міністрів двох країн у п'ятницю, 6 лютого, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«У п'ятницю в Україну прибуває прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Я з нашими словацькими друзями проводитиму переговори - оскільки вони зараз є одним з основних постачальників газу за реверсним потоком», - сказав Яценюк.

Він зазначив, що аналогічні переговори уряд вестиме і з іншими постачальниками. «І словаки, і поляки, й інші країни - ЄС... (говоритиме - УНІАН) про збільшення поставок реверсного газу європейськими шляхами в Україну - це і дешево, і ефективно», - наголосив голова уряду.

Читайте такожЯценюк доручив влітку по максимуму закачати в сховища дешевий газ із ЄвропиЯк повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року оператор газотранспортної системи Словаччини - компанія Eustream почала процедуру Open Season, під час якої приймаються заявки на використання додаткової пропускної здатності газопроводу "Вояни-Ужгород" в обсязі 8,5 млн куб. м газу на добу, тоді як зараз середньодобові поставки газу становлять близько 31 млн кубометрів.

На початку грудня 2014 року оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» завершив роботи з монтажу сполучного трубопроводу між магістральними газопроводами «Вояни - Ужгород» і «Союз» для підвищення продуктивності й гнучкості словацького маршруту поставок «блакитного палива» до України.