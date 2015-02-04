Американська Holtec поставить "Енергоатому" обладнання для сховища відпрацьованого ядерного палива

Держкомпанія «Енергоатом», оператор усіх діючих АЕС в Україні, 29 січня уклала договір з американською компанією Holtec International на постачання до кінця 2020 року устаткування для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.

Як йдеться в повідомленні «Енергоатома», опублікованому на сайті «Державні закупівлі», за устаткування і технології поводження з відпрацьованим ядерним паливом компанії Holtec буде сплачено 300 млн. дол.

Згідно з повідомленням, американська компанія поставить 81 контейнер МЦК-31, 13 контейнерів МЦК-85, один контейнер HI-TRAC, п'ять контейнерів HI-STAR, п'ять залізничних платформ для HI-STAR, 94 контейнери HI-STORM, по одному комплекту допоміжного і технологічного устаткування.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2014 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Проектні роботи з пускового комплексу мають бути завершені до кінця 2017 року. Основним виконавцем робіт обрано американську компанію Holtec, а передбачуваний обсяг фінансування робіт становитиме 3,7 млрд грн.

Читайте також"Енергоатом" розраховує на поставки американського обладнання для ЦСВЯП до 2020 рокуДовідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між «Енергоатомом» і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) було підписано ще наприкінці 2004 року, проте з ряду причин, зокрема через зміни політичної кон'юнктури і економічної кризи 2008 року, проект було фактично заморожено.

У березні 2012 року «Енергоатом» прогнозував введення першої черги ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у 2015 році.

Загальна місткість сховища становить 16529 відпрацьованих тепловиділяючих складок реакторів типу ВВЕР-440 і ВВЕР-1000.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце в світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.