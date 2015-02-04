В Єврокомісії не бачать економічної основи у рішенні Росії про транзит газу через Туреччину

Віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчович переконаний, що рішення про перенаправлення транзиту російського газу з України до Туреччини не має під собою економічного підгрунття, і наголошує, що Україна модернізує свою газотранспортну систему.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі під час прес-конференції.

"Коли ми обговорювали це питання в Москві, аргумент, який я чув, був про те, щоб обійти Україну. Вони аргументували це тим, що раніше Україна була причиною різного роду призупинення постачання газу і що необхідні великі інвестиції для реновації газотранспортної системи. Я з цим не погодився", - розповів Шефчович.

Він наголосив, що Україна добре знає про необхідність реформ в секторі енергетики, а також про необхідність реструктуризації та модернізації "Нафтогазу". "Я також говорив, що через цей канал (через Україну) постачається більш ніж 100 млн кубічних метрів газу з Росії до центральної та східної Європи. Більше того, я говорив, що ЄС та міжнародні фінансові інституції допоможуть Україні модернізувати її енергетичні системи, оновити газотранспортну систему, і відбудуться докорінні зміни. Це був обмін аргументами, і ця дискусія продовжиться", - впевнений віце-президент ЄК.

Шефчович також висловив подив у зв'язку з тим, що така компанія, як "Газпром", робить оголошення через прес-конференції. "Так сталося, коли вони оголосили про відмову від «Південного потоку», так само сталося і з оголошення щодо Туреччини", - нагадав віце-президент.

Він також зазначив, що цікавився тим, як цей проект може бути втілений технічно і як це відповідатиме довгостроковим контрактам, які мають багато європейських компаній з «Газпромом».

"Є дуже чітка стаття щодо місця доставки газу для більшості з них, і у мене є сумніви, що це - кордон Туреччини з Грецією", - додав Шефчович.

Читайте такожУ «Газпромі» заявили, що рішення про транзит в обхід України приймав ПутінКрім того, віце-президент ЄК цікавився і економічними здатностями цього рішення. "Я сказав, що це не спрацює. Я не бачу, що це може бути остаточним рішенням, і я думаю, що ми повернемося до дискусії щодо того, яким може бути економічне вирішення цього проекту", - впевнений він.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня Шефчович за результатами зустрічі з главою «Газпрому» Олексієм Міллером заявив, що "Газпром" має намір перенаправити транзит газу до країн ЄС із України до Туреччини за допомогою нового газопроводу, який планується збудувати замість «Південного потоку».

15 січня глава «Нафтогазу України» Андрій Коболєв назвав блефом цю заяву «Газпрому».

«Примус європейських країн до закупівель російського газу на кордоні Туреччина - Греція замість використання існуючої інфраструктури України - це відмова від прекрасно функціонуючої і надійної системи на користь багатомільярдних витрат на нову структуру, які в остаточному рахунку ляжуть на домогосподарства і підприємства Європи. Також це несе значні технічні ризики, не пропонуючи будь-яких переваг: та ж саме кількість газу (яка надходить до європейських споживачів через Україну) буде передана, тільки через різні канали. Таким чином, це лише політичний блеф», - сказав Коболєв.

У «Нафтогазі» нагадали, що компанія забезпечує безперебійний транзит російського газу до Євросоюзу, незважаючи на військову агресію Росії на Донбасі.