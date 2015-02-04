Посадових осіб "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" звинувачують у завданні збитків на 400 млн гривень
Посадові особи НАК «Нафтогаз України» та деяких управлінь магістральних газопроводів «Укртрансгазу» здійснили розтрату державних коштів компаній шляхом їх перерахування на банківські рахунки фіктивних фірм.
Генеральна прокуратура України почала розслідування щодо посадовців держкомпаній НАК «Нафтогаз України» й «Укртрансгаз», яких звинувачують у завданні збитків державі на суму 400 млн грн, повідомляє прес-служба ГПУ.
«Встановлено, що посадовці НАК «Нафтогаз України» і деяких управлінь магістральних газопроводів «Укртрансгазу» здійснили розтрату державних коштів компаній шляхом їх перерахування на банківські рахунки фіктивних фірм, чим завдали збитків державним підприємствам на суму більш як 400 млн грн», - заявили в Генпрокуратурі.
Згідно з повідомленням, розслідування почало Управління нагляду в кримінальному провадженні у сфері транспорту Генпрокуратури за статтями «фіктивне підприємництво», «привласнення і розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».
Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.
Читайте такожКолишньому керівнику "Укрспецекспорту" оголосили підозру в розтратіДовідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.
«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.
100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».