Посадових осіб "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" звинувачують у завданні збитків на 400 млн гривень

Генеральна прокуратура України почала розслідування щодо посадовців держкомпаній НАК «Нафтогаз України» й «Укртрансгаз», яких звинувачують у завданні збитків державі на суму 400 млн грн, повідомляє прес-служба ГПУ.

«Встановлено, що посадовці НАК «Нафтогаз України» і деяких управлінь магістральних газопроводів «Укртрансгазу» здійснили розтрату державних коштів компаній шляхом їх перерахування на банківські рахунки фіктивних фірм, чим завдали збитків державним підприємствам на суму більш як 400 млн грн», - заявили в Генпрокуратурі.

Згідно з повідомленням, розслідування почало Управління нагляду в кримінальному провадженні у сфері транспорту Генпрокуратури за статтями «фіктивне підприємництво», «привласнення і розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

Читайте такожКолишньому керівнику "Укрспецекспорту" оголосили підозру в розтратіДовідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».