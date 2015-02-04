Єврокомісія оголосила про початок роботи Енергетичного союзу

Європейська комісія почала роботу Енергетичного союзу (ЕС), рамкова стратегія якого буде ухвалена 25 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення зробив сьогодні у Брюсселі віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович по завершенню засідання Комісії.

"Енергетичний союз не зупиняється на кордоні, ми повинні подбати також про наших сусідів, які працюють з нами в рамках ЕС. У наступні три тижні ми будемо працювати над детальним текстом, планом дій з конкретним пропозиціями для того, щоб зробити ЕС реальністю. Нам потрібен Енергетичний союз із сильним внутрішнім ринком", - заявив він.

Читайте такожВ Єврокомісії не бачать економічної основи у рішенні Росії про транзит газу через ТуреччинуШефчович констатував, що, "на жаль, у нас ще існує 28 національних енергетичних систем, які дорого нам коштують".

"Ми повинні позбавитися адміністративних та технічних бар'єрів, щоб ми виграли від ЕС та внутрішнього ринку ЕС. Нам це також потрібно, тому що ми бачили у минулому, як рішення, яке було ухвалено на національному рівні, негативно вплинуло на сусідів. Дуже часто вони ухвалювалися без консультацій, попередження, що приводило до дуже складних ситуацій в ЄС", - пояснив він необхідність Енергетичного союзу.