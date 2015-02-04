Державна компанія «Укренерго» у 2014 році знизила дохід до 3,1 млрд гривень

Дохід Національної енергетичної компанії «Укренерго» від передачі електроенергії у 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком на 7,3% - до 3,080 млрд грн, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, фактичні обсяги передачі електроенергії магістральними мережами за 2014 рік скоротилися на 2% порівняно з 2013 роком - до 129,8 млрд кВт/год.

Обсяг капітальних інвестицій у розвиток магістральних мереж становив 2,119 млрд грн (без ПДВ), що на 14,6% більше, ніж за 2013 рік.

Читайте такожУкраїна у 2014 році експортувала електроенергії на $487 млнДовідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

Дохід «Укренерго» від передачі електроенергії у 2013 році скоротився на 2,3% - до 3,322 млрд грн порівняно з 3,4 млрд грн за 2012 рік.