СБУ за заявою «Енергоатому» відкрила кримінальні провадження щодо працівників ГУБОЗ
Головне слідче управління Служби безпеки України за заявою НАЕК «Енергоатом» відкрило кримінальні провадження проти працівників ГУБОЗ МВС за фактом замаху на диверсію.
Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі ДП НАЕК «Енергоатом», 22 січня 2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано два кримінальних провадження за заявою про злочин, поданій «Енергоатомом»: за фактом розголошення державної таємниці та за фактом ймовірного замаху на диверсію - ст.ст. 15, 113, 328 Кримінального кодексу України.
Читайте такожПосередники "Росатома" за допомогою АМКУ зривають поставки обладнання на українські АЕС - «Енергоатом»Рішення звернутися до СБУ було прийнято компанією з метою недопущення незаконного витоку інформації з грифом «таємно» під час військової агресії проти України.
«Підставою для звернення до суду стали незаконні дії співробітників ГУБОЗ МВС України, що полягали у безпідставному витребуванні документів, що стосуються фізичного захисту об’єктів атомної енергетики, в тому числі і з грифом «таємно». Витребування документів з даним грифом має відбуватися за спеціальною процедурою з відповідними дозволами наглядових та регулюючих органів, оскільки в іншому разі їх необгрунтована передача третім особам може завдати значних втрат інтересам держави», - сказано у повідомленні компанії.