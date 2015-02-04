СБУ за заявою «Енергоатому» відкрила кримінальні провадження щодо працівників ГУБОЗ

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі ДП НАЕК «Енергоатом», 22 січня 2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано два кримінальних провадження за заявою про злочин, поданій «Енергоатомом»: за фактом розголошення державної таємниці та за фактом ймовірного замаху на диверсію - ст.ст. 15, 113, 328 Кримінального кодексу України.

Читайте такожПосередники "Росатома" за допомогою АМКУ зривають поставки обладнання на українські АЕС - «Енергоатом»Рішення звернутися до СБУ було прийнято компанією з метою недопущення незаконного витоку інформації з грифом «таємно» під час військової агресії проти України.

«Підставою для звернення до суду стали незаконні дії співробітників ГУБОЗ МВС України, що полягали у безпідставному витребуванні документів, що стосуються фізичного захисту об’єктів атомної енергетики, в тому числі і з грифом «таємно». Витребування документів з даним грифом має відбуватися за спеціальною процедурою з відповідними дозволами наглядових та регулюючих органів, оскільки в іншому разі їх необгрунтована передача третім особам може завдати значних втрат інтересам держави», - сказано у повідомленні компанії.