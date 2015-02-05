Ціни на нафту продовжують падати

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,19 до $53,97 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,30 до $48,15. У середу WTI подешевшала на 9% після повідомлення про чергове зростання запасів нафти в США.

Минулого тижня запаси зросли на 6,33 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації, за прогнозу підвищення на 3,47 мільйона барелів, повідомляє Рейтер.

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Ціна Brent зростала на початку торгів, оскільки центробанк Китаю знизив вимоги до резервів банків, що дозволить вивільнити не менше 600 мільярдів юанів ($96 мільярдів). Китайський фондовий ринок після цієї новини піднявся більш ніж на 2%.

Нафта почала дорожчати з шестирічного мінімуму минулого тижня, коли стало відомо про зниження бурової активності в США.

"Однак видобуток на вже діючих свердловинах поки зберігається і сприяє щотижневому зростанню запасів", - написали у звіті аналітики BNP Paribas.

Попит на нафту, ймовірно знизиться в другому кварталі, коли НПЗ почнуть весняні профілактичні роботи.

"Результатом стане спад споживання нафти на НПЗ, який викличе подальше значне зростання запасів", - йдеться у звіті BNP Paribas.

На дев'яти американських НПЗ, чия потужність складає 10% від загальної потужності нафтопереробки в країні, з неділі триває страйк, в той час як Royal Dutch Shell веде переговори з лідерами профспілки про зарплату співробітників підприємств.

У Лівії група озброєних людей захопила одну з нафтових родовищ, убивши 12 осіб. Аналітики все частіше висловлюють сумніви, що Лівії, яка входить в ОПЕК, вдасться підвищити видобуток і експорт нафти.