НБУ у січні продав «Нафтогазу» близько $0,5 млрд із резервів

Національний банк України продовжує надавати підтримку найбільшому імпортерові НАК «Нафтогаз України», і у січні продав йому безпосередньо з резервів близько 0,5 млрд дол., повідомила сьогодні журналістам голова НБУ Валерія Гонтарева.

«Ми продовжуємо робити інтервенції нашому найбільшому імпортерові НАК «Нафтогаз України», - сказала Гонтарева. За її словами, минулого місяця обсяг продажу валюти «Нафтогазу» безпосередньо з резервів становив близько 0,5 млрд дол.

За її словами, продаж валюти «Нафтогазу» не повинен тиснути на валютний ринок. «Ми безпосередньо продаємо валюту з резервів Національного банку. Жодна копійка цих монетизованих резервів на ринок не планує виходити», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, закон про держбюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду в 2015 році здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики на 31,5 млрд грн для докапіталізації НАК «Нафтогаз України».

Станом на 4 лютого обсяг ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу становив 471,149 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходяться держпапери на суму 327,774 млрд грн, або 70% від загального обсягу.

Золотовалютні резерви НБУ в січні знизилися на 14,77% - до 6,420 млрд дол. і відновили більш ніж 11-річний мінімум після провалу до 6,565 млрд дол. у липні 2003 року.