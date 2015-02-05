Україна найближчим часом відновить реверс газу з Польщі

Україна розраховує відновити реверсні поставки газу за маршрутом з Польщі у тестовому режимі ближчим часом, повідомив УНІАН директор з розвитку бізнесу НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

«Ми підписали (контракт - УНІАН) на закупівлю невеликого обсягу, щоб протестувати, і тепер оператори готуються технічно до відновлення (реверсу - УНІАН). У якій конкретно день піде газ - вони зараз погоджують режими, тому точно не ясно», - сказав Вітренко.

Водночас, він не виключив, що технічно прокачування палива можуть розпочати вже завтра, 6 лютого.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня 2014 року "Нафтогаз" здійснював імпорт газу через польську територію за контрактом з компанією RWE Supply&Trading. До кінця минулого року Україна імпортувала через Польщу близько 900 млн кубометрів газу, або в середньому 3,5 млн кубометрів на добу. Проте з 1 січня реверс газу через Польщу був призупинений.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в середу, 4 лютого, дав доручення Міненреговугілля і НАК «Нафтогаз України» зробити все необхідне для розширення можливостей реверсу газу з Європи в Україну з тим, щоб максимально знизити обсяг закупівель газу у російського газового монополіста «Газпрому».

При цьому Яценюк підкреслив, що ціна реверсивного газу для нашої країни у літній період становитиме, за оцінками уряду, 250-300 доларів за тисячу кубометрів.

На даний момент Україна має три маршрути поставок «блакитного палива» з ЄС для зниження газової залежності від Росії - польський, угорський і словацький. Найбільш перспективним вважається словацький маршрут. У січні поточного року оператор газотранспортної системи Словаччини - компанія Eustream почала процедуру Open Season, під час якої приймаються заявки на використання додаткової пропускної спроможності газопроводу "Вояни-Ужгород" в обсязі 8,5 млн куб. м газу на добу, тоді як зараз середньодобові поставки газу становлять близько 31 млн кубометрів.

Польща також є однією із трьох країн Європейського Союзу, через яку Україна може прокачувати газ, але поки що вона має найнижчі технічні можливості з реверсу - максимум на добу можна прокачати 4 млн кубометрів, тоді як через Словаччину і Угорщину 31,5 і 17 млн кубометрів, відповідно. У зв'язку з цим, за рішенням уряду, до літа 2015 року Україна і Польща повинні узгодити техніко-економічне обгрунтування будівництва газового інтерконнектора завдовжки 110 км і потужністю до 10 млрд кубометрів газу на рік. Кошти на будівництво, як очікується, надасть Європейський банк реконструкції та розвитку.

За даними Міненерговугілля, обсяг імпорту газу з Росії до кінця березня становитиме близько 4 млрд кубометрів. У січні Україна купила близько 1 млрд кубометрів. На початку лютого «Газпром» повідомив про те, що Україна сплатила ще 715 млн куб. м майбутніх поставок.