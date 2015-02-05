Єврокомісія різко погіршила прогноз ціни на нафту

Єврокомісія знизила на 42% прогноз середньорічної ціни на нафту в 2015 році - до 53 долара за барель, і на 34% - в 2016 році, до 61,5 долара за барель, йдеться в зимовому прогнозі ЄК, передає Прайм.

Попередній, осінній прогноз, був опублікований на початку листопада 2014 року.

"Після середньої ціни нафти 99,7 долара за барель в 2014 році, передбачається її зниження до середньої 53 долари в 2015 році і відскік до 61,5 долара в 2016 році. Це означає серйозне зниження (прогнозу): на 42% в 2015 році і 34% в 2016 році порівняно з осіннім прогнозом", - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту знижуються за рахунок рекордно високих запасів сировини в США.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,19 до $53,97 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,30 до $48,15.

У середу WTI подешевшала на 9% після повідомлення про чергове зростання запасів нафти в США.