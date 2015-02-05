Україна відновила імпорт газу з Угорщини

«Сьогодні вранці відновилися поставки газу в Україну з Угорщини в обсязі 5-6 млн кубометрів на добу», - сказав УНІАН керівник відділу зв'язків з громадськістю "Укртрансгазу" Максим Белявський.

При цьому він наголосив, що найближчим часом очікується відновлення поставок природного газу з Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Міністерство палива та енергетики України разом з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» повинні в літній період закачати в підземні газові сховища країни максимально можливий обсяг газу за максимально прийнятною для України ціною, а також скоротити наскільки можливо імпорт газу з Російської Федерації.

У січні поточного року Україна скоротила імпорт газу на 20% порівняно з січнем 2014 року - до 2 млрд кубометрів. З Європи в січні було імпортовано 1,1 млрд кубометрів газу. Зокрема, зі Словаччини було поставлено 1 млрд кубометрів «блакитного палива», а з Угорщини - 0,1 млрд. При цьому імпорт газу з Росії становив 0,9 млрд кубометрів.

31 січня добовий імпорт природного газу становив 63,1 млн куб. м. Найбільше «блакитного палива» надходило з Європи - 42,5 млн куб. м, що становить 67% від його загального імпорту в Україну.

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Довідка УНІАН. Україна має три маршрути поставок «блакитного палива» з ЄС для зниження газової залежності від Росії - польський, угорський і словацький. Найбільш перспективним вважається словацький маршрут.

Загалом у 2014 році з Угорщини Україна імпортувала 0,6 млрд кубометрів газу.