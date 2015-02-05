Moody's назвало країни, яким найбільше вигідне падіння цін на нафту

Про це йдеться в огляді міжнародного рейтингового агентства Moody's, пише ТАСС.

"Поки ціни на нафту залишаються низькими, прямий ефект на торговельні баланси та інфляцію більшості азіатських країн буде позитивним", - вважає віце-президент Moody's Томас Бірн. "Нижча інфляція і витрати на імпорт, у свою чергу, підтримають зростання через збільшення купівельної спроможності, зменшення інвестиційних витрат і підвищення гнучкості монетарної політики", - додав він.

Зокрема, низькі ціни на нафту призвели до реформи субсидій у Малайзії та Індонезії, що підтримує кредитні профілі цих країн, - йдеться в матеріалах Moody's.

При цьому Moody's знизило свої оцінки середньої ціни на нафту Brent до $55 за барель до 2015 року і $65 за барель у 2016 році.

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Раніше Інститут міжнародних фінансів (IIF) представив доповідь, в якій зазначив, що дешева нафта прискорить світове економічне зростання приблизно на 0,5% протягом наступних двох років.

Загальний вплив дешевої нафти на світове економічне зростання є явно позитивним, зазначив головний економіст IIF Чарльз Коллінз. За його словами, ця ситуація може бути як вигідна для одних країн і регіонів, так і невигідна для інших, вважає експерт. Найбільшу вигоду від дешевої нафти зможуть отримати нетто-імпортери нафти: країни єврозони, Японія і США, а також Китай, Індія, Індонезія, Туреччина і Чилі.

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У той же час великі експортери нафти, які в значній мірі залежать від нафтової виручки, переживуть період слабких показників рахунку поточних операцій і відчують істотний тиск на бюджет. Серед таких країн, на думку IIF, Іран, Ірак, Нігерія, Росія та Венесуела.